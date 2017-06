Al via la quinta edizione di Crazy Web Shopping, la notte bianca dell’e-commerce

A partire dalle ore 12 di oggi comincia la maratona dedicata allo shopping online: 30 ore non stop di acquisti online con sconti fino all’80%.

Il 22 e il 23 giugno sono stati i giorni scelti per la quinta edizione di Crazy Web Shopping, la notte bianca dell’e-commerce.

Dalle ore 12.00 di giovedì 22 giugno fino alle 18.00 del giorno successivo in un unico grande negozio online saranno disponibili articoli di abbigliamento e accessori, tecnologia, arredamento e oggettistica, cosmetica e benessere, giardinaggio e fai da te, mondo bimbi, prodotti e servizi per animali, sport e tempo libero e molto altro per chiunque voglia fare acquisti davvero vantaggiosi con fino all’80%. Per chi ama lo shopping online è un’occasione da non perdere.

Crazy Web Shopping, arrivata alla sua quinta edizione, è un’iniziativa promossa da Netcomm che mette a disposizione dei consumatori, per un periodo di tempo limitato, offerte esclusive e sconti imperdibili su quasi mille prodotti selezionati sui siti di e-commerce di circa 100 aziende qualificate.

La precedente iniziativa del 12 novembre 2016 ha visto protagonisti ben 149 retailer (+ 49%) suddivisi in 14 categorie merceologiche diverse e tre categorie speciali (sconti oltre il 40%, edizioni limitate, nuovi arrivi) e una partecipazione di oltre 62.000 utenti in pochi giorni (+300%). Oltre il 37% dei prodotti ha offerto sconti compresi tra il 40% e l’80%. Interessante è stato anche l’accesso alla notte bianca dello shopping della precedente edizione che per il 36% è avvenuto da desktop, per il 56% da mobile e solo per il 7,6% da tablet. La grande maggioranza degli utenti si è collegata quindi direttamente con smartphone confermando un trend, l’acquisto da dispositivi mobili (mobile commerce), che è in forte crescita anche in Italia.

Fare acquisti vantaggiosi approfittando degli sconti è una delle leve più forti del successo e della crescita del mercato dell’ecommerce. La notte bianca dell’e-commerce è nata sull’onda e come anticipazione italianadi di iniziative quali il Black Friday, Cyber Monday o il Single day, ma ad oggi è diventata un punto di riferimento italiano per chi vuole acquistare online con un forte sconto.

Chi tra gli utilizzatori assidui della rete non desidera acquistare qualcosa di utile o che stava cercando da mesi ad un prezzo da vera occasione? Oggi tutto questo può diventare ancora una volta realtà.

Per acquistare su Crazy Web Shopping basta andare sul sito: www.crazywebshopping.it