ALLNET.ITALIA punta al mercato spagnolo

Allnet.Italia – Distributore indipendente ad alto valore aggiunto e partner ideale per l’innovazione e la trasformazione costante in ambito ICT – nell’ambito di una politica di sviluppo di ampio respiro, annuncia l’acquisizione delle quote di maggioranza, pari all’80%, di Wifidom S.L. – Distributore di successo di prodotti con tecnologia wireless e gestione intelligente della rete, con sede a Barcellona. Un’operazione strategica, il cui closing è stato perfezionato il 10 gennaio 2019, che permetterà ad Allnet.Italia di ampliare e consolidare la propria presenza in Sud-Europa, entrando in un nuovo mercato ad altissimo potenziale ed in forte crescita, come quello spagnolo.

A partire dal 2014 la Spagna ha registrato una crescita economica per quattro anni consecutivi, con un tasso superiore al 3% negli ultimi 3 anni, tornando ai livelli precedenti la crisi e ponendosi ben al di sopra della media registrata nell’Eurozona, con stime, per il 2019, del +2,1%*. Inoltre, secondo quanto riportato anche dal “Digital Economy and Society Index”** pubblicato nel 2018 dalla Commissione Europea, la Spagna si colloca al di sopra della media europea anche in merito allo sviluppo digitale dell’economia. Il suddetto indice si basa su cinque indicatori: connessione dati, capitale umano, uso di internet, integrazione della tecnologia digitale nelle imprese e servizi pubblici digitali. Un programma di sviluppo sostenuto anche dal Governo locale che ha pubblicato il piano nazionale di sviluppo della rete e dei servizi 5G.

Nello specifico, Wifidom S.L. è una realtà consolidata. Operante, dal 2003, nel territorio Iberico con uffici a Madrid, Barcellona e Malaga, è cresciuta costantemente nel corso degli anni, trasformandosi in un distributore di successo, ad alto valore aggiunto, nell’ambito delle soluzioni WiFi e Networking, gestendo un portfolio di vendor leader del settore. Elemento distintivo dell’azienda è l’estrema attenzione alla clientela che si declina praticamente nell’offerta di un supporto completo, che va oltre la semplice fornitura di prodotti, in tutte le fasi del progetto: prevendita, progettazione, consulenza in fase di installazione, logistica, finanziamento, formazione, fino al post-vendita.

“Wifidom vanta di un’ottima reputazione sul territorio spagnolo, proprio grazie al qualificato livello di servizio di assistenza offerto, erogato sempre con la massima professionalità e competenza. È una realtà fortemente orientata all’innovazione continua e all’eccellenza.” Commenta Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia che aggiunge

“Questo accordo è stato possibile solo grazie alla condivisione del medesimo sistema valoriale, quali l’etica e la trasparenza nei rapporti commerciali, la fedeltà degli impegni assunti nel proprio territorio ed una filosofia volta a considerare le persone come la risorsa più importante. Siamo, dunque, molto felici di questa acquisizione, fortemente voluta da entrambre le parti, che ci permetterà di creare delle importanti sinergie, grazie alla condivisione di competenze e know-how tecnologico e di crescere insieme, per essere maggiormente competitivi sul mercato spagnolo attraverso un’offerta ancora più ampia e completa.”

Allnet.Italia, infatti, ha molti Vendor in comune con Wifidom, tra cui Cambium Networks, Ruckus Networks, AVSystem, Mimosa Networks e Siae ma all’interno del proprio partfolio, relativo alla BU Wi-Fi & Networking, vanta collaborazioni consolidate con ulteriori numerosi partner strategici: una risorsa fondamentale per cogliere, con successo, le nuove sfide tecnologiche provenienti dal mercato e sviluppare progetti completi sempre più integrati.

“Allnet.Italia progetta da tempo di entrare nel mercato spagnolo ed ha trovato in Wifidom il partner giusto con cui affrontare questo importante passo. Gli obiettivi di crescita che ci siamo posti sono molto sfidanti e dettati dalla nostra volontà di metterci nuovamente in gioco al di fuori dei nostri confini.” Interviene ancora Emiliano Papadopoulos che conclude “Allnet.Italia, in Italia, opera con sei Business Unit, gestendo attivamente oltre 70 brand e vantando, ad oggi, una posizione competitiva ben bilanciata con un fatturato in continuo aumento. Ci auguriamo, dunque, di poter raggiungere i medesimi risultati in Spagna. Da parte nostra siamo pronti e determinati nel supportare il management di Wifidom nello sviluppo del piano condiviso.”

“Siamo molto contenti di intraprendere questa nuova avventura con Allnet.Italia e siamo certi che da questo accordo nasceranno delle importanti opportunità di crescita per entrambe le nostre aziende. Un compagno di viaggio ideale che ci permetterà, attraverso la sua conoscenza, il suo know-how e la sua storia di successo nel mercato italiano, di posizionarci in maniera più solida in quello spagnolo.” Commenta José María Martínez Ruiz, General Manager di Wifidom S.L. che conclude “Tra le nostre realtà esistono già numerose sinergie ma, cosa ancor più importante, condividiamo lo stesso metodo di lavoro e gli stessi valori tra cui, il più importante: le persone prima di tutto. Siamo certi che potremo aspirare ad una crescita in ogni ambito: vendor, partner, mercati verticali e soprattutto risorse.”

Gli Advisor Finanziari, che hanno supportato le aziende in quest’operazione, sono stati: Studio Pirola & Associati, nella persona di Yuri Zugolaro, Partner dello Studio e degli Avvocati Lorenzo Destro e Davide Rubino per Allnet.Italia e, WindCorp Translink, nella persona di Oscar Llaudet, Partner dello Studio e dell’Avvocato David Compte dello Studio Legale Privium per Wifidom.