Ancora aperte le candidature per terza edizione della University StartUp Competition

C’è ancora tempo per partecipare alla terza edizione della University StartUp Competition, la competizione che premia le migliori startup nate in ambito accademico.

Lanciata qualche settimana fa da Junior Achievement Italia e grazie alla collaborazione con Visa, questa nuova edizione intende valorizzare i benefici offerti dalle tecnologie digitali per fare impresa, in particolare negli ambiti della connettività e del commercio elettronico, come opportunità concrete per massimizzare la crescita e la redditività. Le idee candidate saranno valutate secondo criteri di innovazione, visione globale, customer experience e potenziale di sviluppo.

Le 5 migliori startup universitarie selezionate da una call-for-ideas online saranno invitate a presentare le loro idee imprenditoriali di fronte a un ampio pubblico e una giuria di professionisti nel corso dell’evento BIZ Factory organizzato da JA Italia in collaborazione con StartupItalia! che si terrà il 6 giugno a Milano presso Talent Garden (sede di Calabiana). La vincitrice sarà accompagnata in un percorso di accelerazione offerto da Visa presso la propria sede milanese e, successivamente, parteciperà in rappresentanza dell’Italia alla European Enterprise Challenge di JA Europe che si terrà a Helsinki, in Finlandia, dal 28 al 30 giugno 2017.

“Sviluppare un’impresa durante gli anni di studio universitario è un’occasione importante per i giovani per sperimentarsi e acquisire le giuste competenze e conoscenze per fare la differenza nel mondo del lavoro: questa è la missione dell’educazione imprenditoriale”. Dichiara Eliana Baruffi, Presidente di JA Italia. “Pensando alle professionalità del futuro, è necessario focalizzare il percorso formativo anche sull’acquisizione di abilità digitali, attraverso l’ideazione e la progettazione di prodotti e servizi basati sulle moderne tecnologie: un passaggio che rappresenta una soluzione efficace e concreta alla crescente richiesta di professionisti altamente qualificati, agili, adattabili e creativi, fondamentali per garantire innovazione, sostenibilità e sviluppo economico”.

“Interconnessione, innovazione e rapida evoluzione contraddistinguono la società odierna, creando sia opportunità sia sfide al mercato. Il ritmo serrato di cambiamento rende ancora più fondamentale il fornire ai giovani le corrette abilità e competenze, non solo per affrontare le sfide, ma anche per capitalizzare le opportunità ed essere competitivi in questo mondo digitalizzato. In qualità di brand dei pagamenti affidabile, Visa è orgogliosa di unirsi a Junior Achievement per contribuire a promuovere una mentalità imprenditoriale tra i giovani, fornendo loro le competenze di cui hanno bisogno per il successo” ha dichiarato Davide Steffanini, Direttore Generale di Visa in Italia.

Sono ammessi a partecipare team di almeno 2 studenti tra i 19 e i 30 anni regolarmente iscritti a un corso universitario, master, dottorato o altro corso post-universitario.

Per candidarsi è necessario compilare il form disponibile a questo link www.jaitalia.org/proposte-didattiche/university-startup-competition-2017 e caricare il proprio Startup Impact Report, secondo le indicazioni fornite dal regolamento della Competizione. La candidatura è in lingua inglese.

Visa sostiene la stessa iniziativa anche in Francia e Spagna e promuove il VISA Award for Connected Commerce alla competizione European Enterprise Challenge di JA Europe, offrendo ai vincitori un’occasione di mentoring presso il nuovo Visa Innovation Center di Londra.