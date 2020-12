Arriva il bonus pc e internet a sostegno della connessione e digitalizzazione

Alla luce delle stringenti misure anti-contagio adottate, appare sempre più evidenti l’importanza per l’Italia di avere dotazioni tecnologiche e relativi servizi che siano adeguati alle necessità lavorative e scolastiche del paese.

Il governo ha quindi lanciato come da direttive il bonus pc e internet 2020 devolvendo 600 milioni di euro ad un fondo che aiuti famiglie e imprese a sostenere le spese necessarie per dotarsi di una buona connessione e di migliori prodotti tecnologici come computer e tablet. L’agevolazione fa parte della strategia nazionale per la banda ultralarga.

Nella fase I, il bonus stanzia 204 milioni di euro per le famiglie con ISEE inferiore a € 20mila. Nella fase II invece, il piano erogherà i fondi per famiglie con ISEE più alti e per le imprese secondo modalità e tempistiche ancora da definire.

Il bonus è uno sconto finale fino a 500 euro divisi tra connettività (€ 200-400) e fornitura di computer o tablet (€ 100-300). È necessario compilare il modulo allegando un documento e il codice fiscale inoltrando la domanda ad un operatore registrato.

Questi provvederà a fornire la connessione e la fornitura di pc/tablet (che non sono scorporabili) alla piattaforma Infratel che, entro 60 giorni, gli verserà il bonus che il consumatore riceverà entro un anno.