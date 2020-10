Boom di richieste di siti professionali: ma cosa cercano i clienti?

Non basta disporre di un sito per ottenere la visibilità che si ricerca sul web. In molti lo sanno ed è per questo che si rivolgono a specialisti del settore per realizzare il proprio. Altri, invece, ancora lo ignorano, e dopo tentativi approssimativi, si ritrovano con mezzi risultati senza consistenza, sui quali deve poi intervenire chi ha la giusta competenza per farlo.

Realizzazione di siti professionali

Una delle richieste più frequenti degli ultimi anni, ancor più “sentita” in epoca di epidemia sanitaria è quella di realizzare un sito web professionale per promuovere la propria attività, in grado di posizionarsi bene sui motori di ricerca e quindi generare visite e nuovi contatti/clienti. Nessuno ha la bacchetta magica, ottimizzare un sito e fargli raggiungere le prime posizioni sui motori di ricerca a volte è molto ostico, richiede preparazione, competenza e voglia di aggiornarsi costantemente. Qualche giorno fa abbiamo avuto una piacevole chiacchierata con il team di Preventivo Sito Web Roma, una web agency della Capitale, con esperienza ventennale, sulle necessità di oggi dei professionisti che faticano a trovare una propria dimensione sul web.

Cosa cerca il cliente

Giorgio, web designer, ci ha spiegato come le richieste per siti professionali siano aumentati nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, ma i clienti spesso faticano a capire cosa sia meglio per ottenere visibilità. «Non vi nascondo – ci ha spiegato – che sono molte le persone che sono disposte a spendere anche migliaia di euro per avere un gioiello dal punto di vista grafico, “un sito più bello dei competitor chiedono”, ma poi quando si tratta di proporre dei servizi aggiuntivi, che permettano davvero di fare il salto di qualità, non ne vogliono proprio sentire parlare».

Delle pagine web piacevoli da vedere sono sicuramente un bel biglietto da visita, ma si tratta solo della ciliegina sulla torta. Se il sito non è realizzato con tutti i crismi del caso, se i contenuti non sono ottimizzati per i motori di ricerca, se l’user experience e le prestazioni non sono di assoluto livello, i risultati che si spera di ottenere sono solo delle chimere.

«Ci sono poca competenza e idee poco chiare. – ci spiega Marco, un membro del team – È per questo che abbiamo deciso di offrire già in partenza dei pacchetti ai nostri clienti: uno destinato ai liberi professionisti che devono mostrarsi ed essere facilmente raggiungibili, uno per le aziende che hanno bisogno di espandere il proprio business e uno dedicato agli e-commerce». Marco ci ha spiegato che di base, in questi pacchetti, sono inclusi tutti quei servizi che l’agenzia ritiene necessari per dare una dimensione specifica ai siti. «Tutti i portali sono pensati con le funzioni necessarie e dotati degli strumenti indispensabili per emergere dalla massa. Poi offriamo tutta una serie di servizi aggiuntivi, penso ad esempio alla possibilità di integrare chat bot, sistemi di fatturazione o aree riservate per i clienti».

L’idea di base è che il cliente si sieda a tavolino con un consulente dell’agenzia, valuti il pacchetto base a cui è interessato e tutte le possibilità per integrarlo e renderlo efficace e in grado di rispondere alle proprie esigenze. «Poi, – aggiunge Marco – in presenza di un cliente particolarmente esigente, siamo disposti anche a creare un sito ad hoc, su misura. Cerchiamo di soddisfare tutte le necessità, ma ci riserviamo sempre di consigliare caldamente alcuni strumenti e opzioni che riteniamo fondamentali per avviare un progetto di successo».

La giusta strategia per vincere sul web

Poi c’è il necessario step legato al posizionamento. «Da molti anni ci siamo specializzati nella SEO locale, – ha sottolineato ancora Marco – e suggeriamo i nostri clienti a fruire del nostro servizio di ottimizzazione (senza insistere, s’intende). I nostri successi parlano per noi: siamo riusciti a migliorare in modo considerevole il posizionamento di professionisti e attività differenti, da avvocati a idraulici, passando per palestre. Siamo in grado di trovare la strategia giusta per chiunque, in fondo servono competenza, voglia costante di imparare e spirito di adattamento alle situazioni».