Business Intelligente Intensivo: Roberto Cerè ritorna con un grande evento a Milano

Dal 28 Aprile al 1 Maggio 2018, il Teatro degli Arcimboldi di Milano ospiterà il grande evento di Roberto Cerè, Business Intelligente Intensivo. Oltre 2000 persone, tra uomini e donne, imprenditori e liberi professionisti, provenienti da tutta Italia, si ritroveranno per incrementare il proprio business o ripartire da Zero: decisi ad imparare, migliorare e se necessario anche cambiare la propria vita.

L’obiettivo è quello di aiutare ognuno dei partecipanti a riprendere in mano le redini del proprio destino, dare nuovo slancio alle proprie attività, imparare a conoscere ed utilizzare le nuove tecnologie per vendere e comunicare al meglio con il proprio pubblico. Il tutto con grande energia e speranza, proprio in un momento storico in cui molti vivono la disperazione e la rassegnazione di una apparente crisi senza fine.

Roberto Cerè, noto anche al grande pubblico come Dr Cerè, è l’autore del libro Best Seller Se Vuoi Puoi e per essere stato il coach di importanti brand a livello internazionale come scuderia Ferrari, Gucci, Mattel, Benetton. Roberto Cerè ha saputo, negli ultimi anni, cogliere quelli che sono i due fattori che più di altri assicurano il successo in ogni business ed a proporre una serie di tecniche e strategie che se conosciute ed applicate con costanza possono garantire un enorme successo.

L’unica certezza di oggi è che il successo nel Business non passa da formule statiche e immutabili. E’ importante imparare a riconoscere i cambiamenti, adattarsi alla mutazione dei paradigmi sociali, e lasciarsi guidare da qualcuno che ha vissuto e sperimentato, in primis sulla propria attività, tecniche di marketing e di branding un grado di parlare alle persone, e costruire una relazione empatica con i propri clienti.

Attraverso le quattro giornate proposte dall’evento Business Intelligente Intensivo, sarà possibile imparare e applicare subito le strategie che hanno permesso ai fondatori di Alibaba, Facebook o AirB&B, tanto per citarne alcuni, di trasformare e ribaltare completamente la loro vita. E lo hanno fatto in un modo che nella sua essenza è molto semplice e banale: hanno innovato e hanno imparato a vendere!

Come ci racconta lo stesso Roberto Cerè: “Un ‘business intelligente’ è un business che si concentra sulla persona e non sul prodotto. Dove il ‘prodotto’ diventa la persona stessa con le soluzioni che riesce a offrire. Pochi si sono accorti che questo cambio tecnologico ha riportato ‘l’artigianato’ al centro dell’economia. Oggi i più facoltosi sono ragazzini che con il web hanno costruito una reputazione che in altri tempi sarebbe stato impensabile. Non mi riferisco all’artigiano come lo intendiamo noi (idraulico, falegname, elettricista), ma a un nuovo professionista che ha compreso l’importanza di investire su se stesso. Empatia non vuol dire simpatia, né antipatia, è la capacità di creare un’intesa vera, diretta e senza filtri tra noi e il pubblico. Quando il pubblico sente genuinità, a quel punto vive l’empatia nella sua forma migliore.”

E adesso non resta che rimanere a guardare oppure rimettersi in gioco.

