Export digitale italiano e internazionalizzazione. Un convegno per presentare i dati della ricerca 2016/17

In uno scenario internazionale altamente competitivo, con consumatori sempre più inclini all’uso delle tecnologie digitali, l’adozione dell’eCommerce come canale di vendita all’estero può risultare una scelta vincente, utile a sostenere la crescita dell’Export italiano. Sfruttare le opportunità fornite dall’Export digitale, tuttavia, non è semplice: occorrono preparazione, competenze, propensione al cambiamento e adeguati investimenti. In Italia, l’online non è ancora del tutto affermato come strumento di vendita oltreconfine, ma il trend crescente nel suo utilizzo indica una progressiva apertura delle nostre aziende all’inclusione dei canali digitali nella propria strategia di internazionalizzazione.

L’Osservatorio Export, alla sua seconda edizione, si propone proprio di supportare le imprese italiane nella messa a punto di modelli di Export (ossia l’insieme di canali commerciali, canali logistici, canali di marketing e comunicazione, sistemi di pagamento, e interventi per la conformità normativo-legale-doganale) basati sulle tecnologie digitali, con l’obiettivo ultimo di incrementare le esportazioni.

Focus su 5 domande:

Qual è lo scenario macroeconomico dell’Export italiano?

Quanto vale l’Export digitale di beni di consumo?

Quali sono le alternative per esportare online in Cina? Quali sono i ritorni dall’investimento in progetti di Export digitale in Cina?

Quali sono i possibili percorsi di internazionalizzazione per vendere online negli USA?

Quali altri Paesi sono interessanti per lo sviluppo di una strategia di Export online?

I risultati della Ricerca saranno discussi in Tavole Rotonde con alcune tra le principali aziende italiane del Food e del Fashion, operatori logistici, fornitori di servizi IT, banche e istituti di credito.

Al termine del Convegno sarà distribuito a tutti i partecipanti il Report della Ricerca 2016/17.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

9.00 Registrazione e Welcome Coffee

9.30 Introduzione ai lavori: Lucia Piscitello (Professore Ordinario di International Business, Politecnico di Milano)

9.45 L’Export digitale di beni di consumo: Riccardo Mangiaracina (Direttore dell’Osservatorio Export, Politecnico di Milano)

10.00 I risultati della Ricerca: Focus sull’ Oriente

Trend Macroeconomici in Cina e nel Sud-Est Asiatico

Lucia Tajoli (Professore Ordinario di Politica Economica, Politecnico di Milano)

L’Export online verso la Cina e il Sud-Est Asiatico

Riccardo Mangiaracina (Direttore dell’Osservatorio Export, Politecnico di Milano)

Tavola Rotonda con aziende esportatrici italiane, provider di servizi per l’Export, esperti del tema

Modera: Lucio Lamberti (Professore Associato di Marketing Multicanale, Politecnico di Milano)

11.30 I risultati della Ricerca: Focus sul Medio Oriente

Enrico Marvasi (Ricercatore dell’Osservatorio Export, Politecnico di Milano)

11.45 I risultati della Ricerca: Focus sull’ Occidente

Trend Macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti

Lucia Tajoli (Professore Ordinario di Politica Economica, Politecnico di Milano)

L’Export online verso l’Europa e gli Stati Uniti

Stefano Elia (Senior Advisor dell’Osservatorio Export, Politecnico di Milano)

Tavola Rotonda con aziende esportatrici italiane, provider di servizi per l’Export, esperti del tema

Modera: Lucia Tajoli (Professore Ordinario di Politica Economica, Politecnico di Milano)

Intervengono alle Tavole Rotonde

Alessandro Carobbi (Logistics Manager, Italiantouch)

Andrea Casalini (Chief Executive Officer, Eataly Net)

Alessandro Cirelli (Key Account Development Manager and Torino Branch Director, GEODIS Freight Forwarding)

Sergio Fassi (eCommerce Manager, Intesa Sanpaolo)

Paolo Ganzerli (International Sales Director, Parmareggio)

Alice Mancini (Export Manager, Domori)

Maria Odetti (Executive Assistant to CEO and Projects Executive, Luisaviaroma.com)

Claudio Perrella (Partner, Studio Legale Lexjus Sinacta)

Marco Scotti (Branch Manager, STEF International)

Alessio Totaro (Partner, Studio Legale Lexjus Sinacta)

13.15 Conclusione dei lavori e light lunch a invito

La partecipazione al Convegno è gratuita.

Quando: Mercoledì 15 Marzo 2017, ore 9.30 – 13.15

Dove: Aula Carassa-Dadda, edificio BL.28, via Lambruschini 4, campus Bovisa – Milano

Per maggiori informazioni e per iscriversi: http://www.osservatori.net/it_it/convegni/prossimi/convegno-di-presentazione-dei-risultati-della-ricerca-dell-osservatorio-export