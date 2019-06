FammiSpazio.it, la piattaforma online per spedire merce con gli autotrasportatori

FammiSpazio.it è una piattaforma virtuale che mette in contatto chiunque abbia bisogno di spedire della merce, aziende o privati, con gli autotrasportatori, aiutandoli a riempire gli spazi vuoti sul camion e a farli ripartire a pieno carico.

Accedendo al sito web, bastano pochi click per poter usufruire del servizio. E’ sufficiente specificare il paese di ritiro e di consegna, le date indicative del ritiro, e in poco tempo i trasportatori iscritti alla rete ti faranno pervenire i preventivi comodamente sulla tua e-mail.

La componente innovativa sta nella convenienza per gli utenti, e in nuove opportunità per gli autotrasportatori, attraverso la rete. Chi vuole inviare merce può trovare ottime tariffe per risparmiare sulle spese di qualsiasi trasporto (auto, moto, animali, perfino quod e quant’altro). Gli autotrasportatori possono intercettare nuovi clienti ed evitare di viaggiare vuoti.

E’ stato proprio attraversando l’Italia che Mario e Giulia Formoso, due giovani imprenditori calabresi, hanno pensato quanto il sistema del trasporto merci nel nostro paese sia fortemente incentrato sul trasporto su gomma, e di come questo sistema sia ancora tutto da perfezionare.

Basti pensare alle file di camion che si incontrano viaggiando, e di come circa il 50% di questi mezzi in transito viaggia con un carico non completo.

FammiSpazio.it ottimizza questo sistema in maniera innovativa sfruttando le potenzialità offerte dalla tecnologia e di creare un sistema semplice e alla portata di tutti.

Il portale è gestito dalla NIC s.r.l.s. dal 2015 e ha ottenuto all’interno del programma SMART&START di Invitalia, un finanziamento per le start-up ubicate nel mezzogiorno. Il “Tir-sharing” che FammiSpazio.it ha attivato, sta riuscendo a portare con sè ottimi numeri.