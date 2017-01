Fatturazione elettronica: un nuovo software per migliorare il lavoro dei commercialisti

Per tutti i commercialisti che quotidianamente si trovano a dover emettere grandi quantità di fatture alla Pubblica Amministrazione, è stato lanciato recentemente da TeamSystem il servizio FEPA (acronimo di Fatturazione Elettronica alla Pubblica Amministrazione), uno strumento molto efficace, pensato proprio per facilitare e snellire questa tipologia di lavoro e ottenere un significativo risparmio di tempo. Un software online, quindi, che permette di fare del business con la Pubblica Amministrazione senza più preoccupazioni.

Il gruppo TeamSystem, nato nel 1979, è riconosciuto oggi a livello nazionale come realtà leader nella progettazione e vendita di software e nell’erogazione di servizi formativi, entrambi pensati per imprese e professionisti. Con FEPA, il gruppo TeamSystem ha creato un sistema per fatturare alla PA in modo semplice, in quanto è il software che si occupa di tutto il processo di fatturazione: creazione o caricamento della fattura in XML, firma digitale, invio tramite SdI alla Pubblica Amministrazione, gestione notifiche e conservazione digitale.

Per promuovere questo nuovo prodotto TeamSystem Store lancia il pacchetto BASIC in promo a 50€ anziché 89€, includendo quindi 50 fatture al modico prezzo di 1€ cadauno.

Se vuoi provarlo Clicca Qui e sperimenta subito i vantaggi di FEPA.

Con l’obbligo della fatturazione elettronica alla PA, i fornitori delle amministrazioni pubbliche si trovano quindi a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento. Questa novità normativa ha comportato per l’amministrazione pubblica una serie di vantaggi (risparmi economici, maggiore trasparenza sui fornitori e sulla loro posizione fiscale, ma anche monitoraggio della spesa pubblica), ma ha anche reso un po’ più impegnativo il lavoro dei commercialisti e delle imprese che devono emettere grosse quantità di fatture per loro. D’altro canto anche i fornitori della PA qualche piccolo vantaggio lo hanno ottenuto: si pensi all’abbattimento dei consumi per carta, inchiostri, stampanti, oppure alla riduzione dei costi di spedizione e semplificazione nella gestione degli aspetti amministrativi.

Adesso sta però all’abilità ed ingegno del commercialista riuscire ad ottenere il massimo risultato utilizzando gli strumenti e software messi a disposizione dalle nuove tecnologie.

Abilità + FEPA possono davvero cambiare la vita lavorativa del commercialista talentuoso…

Come si vede in questo video promozionale chi utilizza FEPA non deve preoccuparsi più di nulla, perché delega al software TUTTO il processo di fatturazione. E in più, risparmia tempo e può dedicarsi al vero business.

Usa l’hashtag #WFEPA se conosci qualche commercialista che potrebbe averne bisogno e vuoi condividere questo articolo con lui 🙂