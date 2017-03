FOUNDAMENTA#3: la call italiana per business idea e start-up a impatto sociale

Torna a Torino FOUNDAMENTA#3, la terza edizione della call italiana per business idea e start-up a impatto sociale lanciata da SocialFare®: una nuova edizione, che forte dell’esperienza maturata, aggiunge maggiore valore e rinnovata professionalità, facendo leva sulla sua unicità di primo programma italiano completamente dedicato all’accelerazione di impresa a impatto sociale.

Candidature aperte fino al 2 aprile 2017.

12 settimane full-time di per generare imprese pronte a ricevere investimenti

Accomodation gratuita per ogni team selezionato non residente in Piemonte

Coworking gratuito nel cuore di Torino

Più di 20 mentor e advisor nazionali ed internazionali

Oltre Venture e più di 30 investitori presenti al Social Impact Investor Day

40 mila euro per ogni start-up erogati in servizi offerti alle imprese

400 mila euro di start-up investment

Il programma è partecipato da partner nazionali ed internazionali, mentor e advisor esperti di settore e business, in collaborazione con il primo fondo di social venture italiano, Oltre Venture, che si è impegnato a mettere a disposizione 400 mila euro come start-up investment da allocare – a sua totale discrezionalità – nelle migliori start-up partecipanti ai programmi di accelerazione di SocialFare®.

Attraverso le due precedenti edizioni della call lanciate nel 2016 sono state raccolte oltre 200 application provenienti da tutta Italia, tramite le quali sono state selezionate le 24 start-up a impatto sociale che SocialFare® ha accelerato: imprese che hanno raccolto più di 1 milione di euro in investimenti, finanziamenti e grant da parte di business angel, venture capital e fondazioni.

L’accomodation gratuita è tra le novità dell’edizione 2017, con la possibilità offerta a tutte le start-up selezionate non residenti in Piemonte di usufruire gratuitamente di una location dove poter risiedere per tutta la durata del programma di accelerazione. I team avranno così modo di immergersi nell’ecosistema start-up torinese, sviluppare e implementare il proprio modello e lavorare focalizzati full-time con un team dedicato.

La call FOUNDAMENTA#3 è aperta a business idea e start-up che rispondano alle più pressanti sfide sociali contemporanee nei seguenti ambiti:

City-boost : modelli integrati atti a migliorare la qualità della vita nei contesti urbani sviluppando nuove soluzioni di impresa;

: modelli integrati atti a migliorare la qualità della vita nei contesti urbani sviluppando nuove soluzioni di impresa; Co-production : modelli nei quali gli utenti/consumatori siano parte attiva e produttiva della soluzione di impresa;

: modelli nei quali gli utenti/consumatori siano parte attiva e produttiva della soluzione di impresa; Destinations to Grow : modelli che attivino le aree interne e rurali sul proprio valore sociale, culturale e naturale per sviluppare crescita economica;

: modelli che attivino le aree interne e rurali sul proprio valore sociale, culturale e naturale per sviluppare crescita economica; Impact Education: modelli che innovino i percorsi educativi e formativi in soluzioni accessibili, sostenibili e scalabili; educational technology;

modelli che innovino i percorsi educativi e formativi in soluzioni accessibili, sostenibili e scalabili; educational technology; Silver Economy : modelli che sviluppino servizi per l’accompagnamento e il mantenimento del benessere e della qualità della vita per la popolazione anziana;

: modelli che sviluppino servizi per l’accompagnamento e il mantenimento del benessere e della qualità della vita per la popolazione anziana; Welfare: modelli che innovino l’offerta di servizi alla persona e alla comunità.

Il programma di accelerazione di SocialFare®

Per le 12 settimane full-time di accelerazione, le start-up selezionate saranno ospitate a Torino, la città più innovativa d’Italia e la seconda a livello europeo – secondo l’European Capital of Innovation Awards 2016 – e avranno accesso a un programma di accelerazione completamente gratuito (non sarà richiesta alcuna equity societaria alle imprese) del valore di 40 mila euro per ciascuna start-up, erogati in servizi offerti alle imprese e accomodation gratuita.

Le start-up avranno la possibilità di accrescere le proprie competenze e professionalità grazie al supporto di team di esperti in product-service co-design, business modelling e impact assessment, networking for scalability e investment readiness.

Le fasi della call FOUNDAMENTA#3

Call: dal 1 marzo al 2 aprile 2017

dal 1 marzo al 2 aprile 2017 Pre-selezione: il 7 aprile 2017 sarà comunicato sul sito socialfare.org l’elenco dei 15-20 team convocati a Torino per un incontro conoscitivo

il 7 aprile 2017 sarà comunicato sul sito socialfare.org l’elenco dei 15-20 team convocati a Torino per un incontro conoscitivo Incontri Conoscitivi: 10-11 aprile 2017

10-11 aprile 2017 Selezione Finale: il 12 aprile 2017 saranno comunicati i nomi delle start-up selezionate per il programma di accelerazione.

La location

Il programma di accelerazione per start-up a impatto sociale è ospitato presso Rinascimenti Sociali, luogo e rete di convergenza per accelerare conoscenza ed imprenditorialità a impatto sociale in Italia. Rinascimenti Sociali è la piattaforma di convergenza e il luogo che ospita il programma di accelerazione di per startup a impatto sociale, a titolarità e gestione SocialFare®.

FOUNDAMENTA#3 | Contatti e info

Per candidarsi: http://socialfare.org/it/foundamenta-3/

Video di presentazione: www.youtube.com/watch?v=YHzBGfTyEYU