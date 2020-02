I migliori 3 annunci video per le attività locali su Facebook

Se possiedi un’attività locale allora avrai sicuramente già una pagina Facebook che utilizzi per tenere informati tutti i tuoi clienti.

Saprai anche che Facebook ti offre la possibilità di promuovere la tua attività attraverso l’utilizzo di inserzioni pubblicitarie.

Senza soffermarmi troppo su come configurare al meglio una campagna pubblicitaria e tralasciando tutti gli aspetti tecnici che troverai in tantissimi tutorial in giro per la rete, ecco 3 semplici consigli su come sfruttare al meglio questo social network per promuovere la tua attività.

Questo suggerimento arriva direttamente da Forbes, una delle più famose riviste di economia al mondo. Le inserzioni più indicate per la tua attività locale su Facebook sono quelle video, ma quali contenuti dovrebbero avere? Vediamolo insieme:

Racconta la tua storia

Quali armi può avere una piccola attività locale nei confronti dei grandi colossi internazionali? No, aspetta, non dire nessuno! Una cosa c’è: l’amore delle persone per il proprio quartiere! Chi di noi non ama poter passeggiare nelle vie del proprio paese e vedere attività aperte piuttosto che serrande chiuse? Sfrutta questo desiderio e, anche se la persona che vedrà il tuo annuncio non diventerà un tuo cliente, avrà comunque la possibilità di condividere il tuo video per far conoscere ai propri amici che nel suo quartiere esiste una attività viva, fatta di persone che hanno una storia ed una passione per ciò che fanno.

Punta sulle testimonianze

Quanti di noi, alla ricerca di un nuovo locale, ci rivolgiamo ad internet per capire cosa ne pensa la gente? Probabilmente non è facile riuscire ad influenzarci a tal punto di farci prendere una decisione, ma, di certo, l’importanza di una opinione disinteressata o di una foto non professionale scattata da un cliente, è davvero enorme.

Annuncia un evento nella tua attività

Ricorda che Facebook è un social e non un sito di annunci pubblicitari. Cosa significa? Che le persone che amano trascorrere lì sopra il proprio tempo libero lo fanno anche per comunicare con i propri amici. E perché, allora, non informarli del prossimo evento? Per molte persone del tuo quartiere, infatti, sarà una interessante notizia da condividere.

Se ti stai chiedendo, a questo punto: già, belle idee, ma quanto mi costa realizzare questi video? Se hai un pizzico di creatività, tante belle foto della tua attività puoi sfruttare uno strumento completamente gratuito come Placeit. Ti assicuro che anche tu amerai la sua semplicità.

E per condividere sul sito web della tua attività tutti questi video, foto, eventi e testimonianze? Per esempio potresti sfruttare la versatilità di Swimme, il sito web che si aggiorna in automatico dai tuoi social e studiato apposta proprio per le esigenze di attività locali come la tua.