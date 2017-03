Ihealthyou: una piattaforma innovativa per la ricerca delle strutture sanitarie

Ihealthyou è una piattaforma innovativa per la ricerca delle strutture sanitarie in Italia e nel resto dell’Europa (ad oggi, Francia, Spagna, Germania, UK), rintracciabili per patologia, paese ed esami diagnostici. Nasce da un progetto di Ondatech Srl, start-up innovativa operante nel settore del turismo medicale da oltre un anno.

Con oltre 2000 strutture, 195 aree cliniche, più di 1500 patologie e 400 esami diagnostici, la piattaforma, accessibile via web (www.ihy-ihealthyou.com) e da smartphone, si rivolge principalmente ai pazienti del bacino Europa e Medio Oriente ed è disponibile in sette lingue (spagnolo, francese, tedesco, inglese, russo e arabo).

Ihealthyou nasce con l’ambizione di diventare il più grande HUB informativo in grado di mettere ordine in un settore complesso come quello sanitario e far fronte alla mancanza informativa circa il panorama sanitario europeo. La missione di Ihealthyou, infatti, è quella di offrire, a tale criticità rilevata, una risposta semplice ma efficace per facilitare l’incontro tra le persone in cerca di un luogo in cui curarsi e le strutture ospedaliere in linea con le loro esigenze.

Il valore generato da Ihealthyou non si limita a rispondere al bisogno di cure dei pazienti ma coinvolge tutti gli attori della filiera medico-sanitaria (in dettaglio, strutture ospedaliere, case farmaceutiche, centri di ricerca, società assicurative e bancarie e società operanti all’interno del mercato dei medical devices).

Infine, grazie a un blog diretto da un comitato scientifico composto da medici/specialisti ed esperti del settore del digitale, Ihealthyou si pone l’obiettivo di sensibilizzare le persone su tematiche importanti per la loro salute.

.