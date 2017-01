Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali: a gennaio i risultati della Ricerca

L’innovazione digitale può costituire una potente opportunità per imprimere una svolta alla valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali in Italia.

Nella pratica, però, la trasformazione digitale in questo ecosistema è spesso ancora frenata non solo dai tanti vincoli organizzativi e di bilancio, ma soprattutto da una diffusa mancanza di “competenze digitali”, riconosciuta e denunciata dagli operatori stessi, che cercano di districarsi nel complesso panorama degli strumenti tecnologici disponibili, senza avere a monte una chiara visione strategica (digitale ma non solo) di quali obiettivi l’istituzione culturale voglia raggiungere.

L’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali si pone come punto di analisi e forum di discussione circa il percorso da seguire per una trasformazione digitale che crei valore nell’ecosistema culturale. I risultati del primo anno di attività, incentrati in particolar modo sui Musei e sulla loro dimensione digitale, saranno presentati e discussi con importanti player del settore.

Il Focus è ovviamente sulla componente digital, ma vediamo di comprenderne meglio come è stato strutturato il panel e gli obiettivi della ricerca attraverso le seguenti 7 domande:

Come l’innovazione digitale è entrata ed è visibile nelle Istituzioni culturali italiane, e in particolare nei Musei?

Quale trasformazione hanno subito i processi grazie all’innovazione digitale? Quali costi e benefici ne conseguono?

Quando il digitale è in grado di apportare valore?

Come vengono utilizzati i nuovi canali digitali per comunicare?

Come parla il pubblico italiano e internazionale dei Musei italiani?

Quale ruolo giocano le Startup nel processo di innovazione?

Come evolverà lo scenario dell’Arte e della Cultura in Italia?

La partecipazione al Convegno è gratuita.

Quando: Giovedì 19 Gennaio 2016, ore 10.00 – 13.00

Dove: Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2 – Milano

Per maggiori informazioni e per iscriversi

