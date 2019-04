doID: innovazione e tecnologia per soluzioni multimediali su misura

Wikipedia definisce l’Interaction Design, o progettazione dell’interazione, l’attività di progettazione dell’interazione che avviene tra esseri umani e sistemi meccanici e informatici.

Nel 2011, riprendendo la definizione di wikipedia e dalla consapevolezza che la comunicazione in ambito museale e aziendale debba puntare, sempre più, all’utilizzo di soluzioni tecnologiche per trasmetterne i contenuti a fruitori e clienti, Barbara Martinazzi fonda doID, uno studio giovane e dinamico di interactive design che utilizza l’innovazione e la tecnologia per proporre soluzioni multimediali e interattive.

Come ci spiega Barbara Martinazzi, Founder & Project Manager di doID: “La nostra ricerca, artistica e tecnica, nata dalla fusione di varie competenze e curiosità, fonde assieme design, arte, exhibit ed allestimento con nuovi media e nuove tecnologie. Crediamo fortemente tanto nell’innovazione e nel cambiamento quanto all’integrazione tra arte e tecnologia”.

Le soluzioni che propongono nascono dalla consulenza e dallo studio di fattibilità e vengono ideate in funzione di vari requisiti: target – obiettivi da raggiungere – spazi a disposizione – budget.

Le applicazioni sono infinite e applicabili ad ogni settore ed hanno come obiettivo la trasformazione di contenuti di qualsiasi natura, (culturale, informativo, didattico, etc..) in modo semplice e dinamico.

doID per ogni progetto sceglie e realizza le tecnologie interattive più appropriate, in modo da esaltare i contenuti e ampliare la customer experience. Le soluzioni interattive create con l’utilizzo di sensori, pareti, tavoli e totem multitouch, video mapping , sistemi di interazione tra reale e virtuale, visori di realtà aumentata e plastici interattivi, diventano cosi un mezzo che il pubblico utilizza per recepire le informazioni attraverso le emozioni.