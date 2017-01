Kindle compie 5 anni. Ecco la mappa della lettura digitale in Italia.

Andrea Camilleri è l’autore italiano che ha venduto di più in assoluto. Elena Ferrante l’autrice più venduta e Giulia Beyman l’autrice topseller di KDP (Kindle Direct Publishing). Milano, Trento e Verona sono le città che hanno letto di più in digitale, ma a livello regionale la Valle D’Aosta si attesta al primo posto per acquisti di eBook, seguita da Lombardia e Liguria.

Questi sono solo alcuni dei dati raccolti nella mappa del consumo di eBook nel Paese tracciata da Amazon in occasione del 5° anniversario dal lancio degli eReader Kindle e dell’apertura del Kindle Store su Amazon.it.



Sono passati 5 anni dal 1° dicembre 2011, il giorno in cui Kindle, il dispositivo di Amazon per la lettura di eBook, e Kindle Store fecero il loro debutto in Italia. Da quel momento, la lettura digitale è cresciuta nel Paese: l’offerta di eBook in italiano su Kindle Store è più che decuplicata e Kindle Paperwhite è tra i dispositivi di elettronica più venduti su Amazon.it.

Nel 2011, con l’apertura del Kindle Store su Amazon.it, i lettori italiani hanno iniziato, per la prima volta, a godere dei vantaggi della lettura digitale come, ad esempio, la possibilità di scoprire e cominciare a leggere un libro in 60 secondi. I lettori Kindle possono scegliere tra libri in numerose lingue, comprare un libro in qualsiasi momento dal sempre-aperto Kindle Store e leggerlo su un e-reader Kindle o sulle applicazioni di lettura Kindle gratuite, in ogni momento e da ogni luogo.

Grazie a Whispersync, che salva e sincronizza l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su più dispositivi e applicazioni Kindle per ogni account, i lettori possono smettere di leggere su un dispositivo e riprendere il libro, senza interruzioni, dalla stessa pagina su un altro dispositivo o applicazione. Inoltre, con Archiviazione Cloud senza pensieri, che esegue automaticamente il backup dei libri Kindle nel cloud, i lettori possono avere accesso a tutta la propria libreria, in qualsiasi momento, siano essi in vacanza o si stiano spostando per andare al lavoro. In questi anni i proprietari di Kindle hanno dimostrato di leggere più di prima e possono accedere a migliaia di titoli disponibili in esclusiva su Kindle.

Nuove opportunità per gli autori di raggiungere più lettori

L’obiettivo di Amazon è di sostenere continuamente i creatori di contenuti per massimizzare il loro successo. Con il lancio del Kindle Store nel 2011, Amazon ha introdotto Kindle Direct Publishing (KDP). Con Kindle Direct Publishing, migliaia di autori italiani stanno già beneficiando di un modo veloce, facile e gratuito per mantenere il controllo e pubblicare i loro libri in tutto il mondo sul Kindle Store, in 24-48 ore, e guadagnare fino al 70% delle royalties.

Oggi oltre il 20% dei 100 libri Kindle più venduti settimanalmente in Italia sono pubblicati da autori indipendenti.

Nel 2015, Amazon ha lanciato in Italia Amazon Publishing, che fornisce una gamma di servizi su misura per aiutare gli autori a connettersi con i lettori.

Con Amazon Crossing, il marchio editoriale di Amazon Publishing specializzato in narrativa tradotta, autori KDP come Giulia Beyman, con i suoi libri della serie Nora Cooper, e Riccardo Bruni, con Il leone e la rosa, raggiungono milioni di lettori in tutto il mondo, grazie alle pubblicazioni in lingua tedesca e inglese.

Inoltre, anche i lettori possono beneficiare di Kindle Direct Publishing, avendo accesso a un catalogo più ricco e diversificato, con nuove voci che raccontano sempre più storie, come mai era successo prima.

Kindle Store: i bestseller e la crescita

Guardando alle classifiche annuali, nel 2012 il bestseller è stato Cinquanta sfumature di Grigio di E.L. James; nel 2013 Inferno di Dan Brown ha conquistato la vetta della classifica mentre nel 2014 il capolista è stato Prima di dire addio di Giulia Beyman; nel 2015 la palma di titolo più venduto è andata a La ragazza del treno di Paula Hawkins e nel corso del 2016 il bestseller è stato Il profumo delle foglie di tè di Dinah Jefferies.

Gli autori italiani più amati dai lettori Kindle sono: Andrea Camilleri, l’autore italiano che ha venduto più unità, Elena Ferrante, l’autrice italiana più letta; entrambi scrittori prolifici e di successo, i cui libri, con le loro storie e personaggi (in particolare la serie di Montalbano creata da Camilleri e il ciclo L’Amica geniale di Elena Ferrante) sono stati tra i più venduti in questi cinque anni. L’autore bestseller auto-pubblicato con KDP è Giulia Beyman, creatrice degli apprezzatissimi libri mistery della serie dedicata a Nora Cooper.

Dall’analisi degli eBook Kindle più acquistati nei 5 anni su Amazon.it, La ragazza del treno di Paula Hawkins risulta essere il bestseller assoluto, seguito da Cinquanta sfumature di grigio di E.L. James, Una famiglia quasi perfetta di Jane Shemilt. Chiudono la top 5 Il profumo delle foglie di tè, di di Dinah Jefferies e Inferno, di Dan Brown

Geografia della lettura digitale in Italia

In occasione di questo speciale compleanno, Kindle traccia la mappa di questi 5 anni di lettura digitale in Italia, analizzando, attraverso le vendite sul Kindle Store, i bestseller e il consumo di eBook a livello locale.

La classifica delle regioni con il maggior tasso di acquisto pro-capite di eBook tra il 2011 e il 2016 vede una diffusione delle lettura digitale soprattutto nel Nord e nel Centro Italia. Al primo posto si attesta la Valle d’Aosta, seguita da Lombardia (2a) e dalla Liguria (3a), mentre Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige chiudono la Top 5 al 4° e 5° posto. Seguono Piemonte (6a) e Lazio (7a), il Veneto invece si attesa all’8° posto, la Sardegna al 9° e la Toscana al 10°.

Analizzando inoltre l’acquisto pro capite degli eBook nelle città sopra i 100.000 abitanti, Milano risulta capolista, seguita Trieste (2a) e Padova (3a) mentre Bologna (4a) e Firenze (5a) chiudono la Top 5. Torino, Roma e Genova si attestano al 6°, 7° e 8° posto. Chiudono la Top 10 Verona e Brescia, mentre Venezia si attesta al 14° e Napoli al 19°.

Roma scala la classifica nella top 10 delle città in cui vengono maggiormente acquistati eReader Kindle: è terza alle spalle di Milano e di Padova e precede Trieste (4a) e Bologna (5a). Torino, Firenze, Genova, Verona e Modena chiudono la seconda parte della Top 10.

Se il primo eBook in italiano venduto sul Kindle Store è stato Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer, i clienti possono oggi contare su 5 milioni di titoli differenti. Gli eBook disponibili risultano così quintuplicati rispetto al lancio: a fine 2011 Kindle Store disponeva di 1.000.000 eBook disponibili di cui 16.000 in italiano; a fine 2016 hanno toccato quota 5 milioni di cui 180.000 in italiano, il più ampio store di eBook in lingua italiana.

Kindle: 5 anni di innovazione costante

Nei 5 anni di presenza in Italia, Kindle è stato continuamente innovato per rispondere sempre meglio alle esigenze dei lettori. Introducendo molte funzionalità e servizi durante gli anni, come Scorri Pagina, che permette di scorrere i libri senza perdere il segno; Arricchisci il tuo Vocabolario che aiuta a imparare le definizioni e l’uso dei termini tramite schede delle parole; Kindle FreeTime, per la gestione della lettura dei bambini, e Word Wise, per agevolare la lettura degli eBook in inglese.

Amazon ha lanciato Kindle Unlimited, il servizio in abbonamento che consente ai clienti di leggere tanto quanto vogliono, scegliendo tra più di un milione di libri Kindle, a €9.99 al mese.

L’attuale famiglia di dispositivi comprende il Kindle entry-level, dotato di un design più sottile e leggero della generazione precedente, e disponibile nei colori bianco o nero; Kindle Paperwhite con uno schermo da 300 ppi, nuovo font Bookerly e nuove funzionalità di impaginazione; Kindle Voyage con display da 300 ppi, e la cornice a filo, realizzato con un vetro particolarmente rinforzato e progettato per resistere ai graffi, con luce integrata a regolazione automatica per la luminosità ideale, giorno e notte, e VoltaPagina che permette di girare pagina senza alzare un dito.

Il 2016 ha visto la creazione dell’innovativo Kindle Oasis, più sottile del 30% e più leggero del 20% rispetto a ogni altro Kindle, con custodia caricatore inclusa, removibile e in pelle, che aumenta la durata della batteria.