Magellano: un Bot Facebook per il segmento turistico alberghiero

La sfida per gli operatori del settore turistico, non solo italiano, è facilitare l’interazione fra Hotel e cliente nella lingua del cliente, specialmente sui canali online e Social, i più complessi da presidiare e gestire per la maggioranza degli albergatori. Con Magellano gli alberghi potranno dialogare con i loro utenti sulla pagina Facebook e creare un database di clienti ai quali inviare offerte, eventi e comunicazioni in maniera massiva, come se fossero delle e-mail personali, ma in realtà sono messaggi, potenti come un SMS perché, grazie a Messenger, arrivano direttamente nel nostro smartphone.

Quindi come possono gli hotel, i ristoranti, i pub raggiungere il proprio target su Facebook in maniera innovativa, semplice e immediata?

Per rispondere a questo bisogno è nato Magellano, il primo Bot Facebook in grado di creare un database dei tuoi utenti in maniera rapida, semplice ed economica. Potrai fare promozione per eventi e offerte speciali con una semplice notifica push: aumentare le prenotazioni sarà semplice come fare touch!

Ma cos’è un Bot Facebook? A cosa serve? Un roBot Facebook è un vero e proprio assistente virtuale capace di rispondere alle domande inviate su Facebook e Messenger in maniera rapida e precisa.

Magellano è un progetto ideato appositamente per il segmento turistico alberghiero, anche se funzionale per tutto il canale Ho.Re.Ca (Hotel, Ristoranti, Cafè ecc.) che permette di collezionare indirizzi Facebook e di semplificare l’interazione con il cliente nuovo che ha la necessità di raggiungere l’albergo.

Quali sono gli importantissimi vantaggi per il turismo collegati a Magellano?

Fondamentalmente due:

l’albergo può farsi raggiungere più semplicemente dialogando nella lingua del cliente

l’albergatore può raccogliere nominativi ai quali inviare comunicazioni come fossero SMS.

Nella pratica, il cliente può utilizzare due funzionalità molto potenti tramite un semplice clic sui tasti che compaiono nella schermata di Messenger: la prima è quella di entrare in Google Maps e accedere al percorso senza dover inserire l’indirizzo dell’hotel, la seconda è far partire la chiamata senza dover cercare il numero su internet o su Google stesso.

Cliccando Aiuto compare una videata di aiuto.

Cliccando Chiama, parte una telefonata al numero di telefono preimpostato nella pagina Facebook

Cliccando “Vieni Qui” parte il navigatore che mostra la strada da percorrere dalla sua posizione attuale all’indirizzo impostato nella pagina FB.

Per l’albergatore o il ristoratore, invece, la funzionalità più importante è quella di creare un database di clienti che comprende sia quelli che hanno messo un like sulla pagina, sia quelli che semplicemente hanno chattato con la pagina. Ciò significa raccogliere centinaia di nominativi di persone interessate alla nostra attività ai quali si possono inviare messaggi push che arriveranno direttamente sul loro cellulare. Facebook e Messenger possono quindi essere trasformati in un canale di promozione semplice e a costo zero capace di convertire le richieste degli utenti in prenotazioni.

Visita la pagina Facebook a questo link, scrivi un messaggio e provalo in tempo reale!