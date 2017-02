Nuova sede di Amazon a Milano, nel cuore del “business district” di Porta Nuova

Amazon sposterà i suoi uffici a Milano in una nuova sede di 17.500 mq per sostenere la crescita e accelerare il ritmo di assunzioni in Italia.

Amazon annuncia che nel 2017 aprirà i nuovi uffici direzionali nel cuore di Milano, spostando la propria sede italiana in un nuovo edificio di oltre 17.500 mq in viale Monte Grappa 3. Le nuove strutture saranno il luogo di lavoro per tutti gli oltre 400 dipendenti corporate attualmente impiegati a Milano dalle società del Gruppo e forniranno spazio sufficiente per ospitare un totale di oltre 1.100 dipendenti.

“L’eCommerce continua a crescere a un ritmo sostenuto, con sempre più famiglie italiane che scelgono Amazon.it come il proprio negozio online preferito. Per garantire loro un servizio di prima qualità e continuare a lanciare nuove modalità di shopping ancora più comode e semplici stiamo effettuando investimenti importanti e continuando a creare nuovi posti di lavoro”, ha dichiarato François Nuyts, Country Manager di Amazon in Italia e Spagna. “Da quando abbiamo lanciato Amazon in Italia nel 2010, abbiamo investito più di 450 milioni sul territorio creando più di 2.000 posti di lavoro. Abbiamo inoltre annunciato un piano di investimenti di oltre 210 milioni di euro per costruire due nuovi Centri di Distribuzione a Passo Corese, in provincia di Rieti, e a Vercelli. Oggi celebriamo un nuovo passaggio chiave per Amazon in Italia. Siamo felici che questo eccezionale edificio diventi la nuova sede per il nostro talentuoso team attuale e per tutti coloro che si uniranno a noi in futuro”.

La nuova sede direzionale di Amazon sarà situata in viale Monte Grappa 3. La posizione nell’emergente quartiere d’affari di Porta Nuova garantirà ai team di Amazon un facile collegamento con le principali linee di trasporto pubblico e un accesso privilegiato ai tantissimi servizi offerti nella zona. Il nuovo edificio sarà il frutto del restauro di uno dei centri direzionali più rappresentativi di Milano degli anni Settanta, simbolo per decenni della Marie Tecnimont. Tra le opere più importanti di restauro è da evidenziare la nuova facciata a vetri che migliora e amplifica la trasparenza e l’illuminazione degli interni.

Il complesso è costituito da due edifici simmetrici collegati a tutti i livelli da un blocco centrale che ospita i quattro ascensori principali. Tra le altre caratteristiche peculiari della struttura vi sono la piazza interna coperta da una grande volta e le ampie terrazze panoramiche situate ai piani superiori di entrambi gli edifici.

L’immobile, di proprietà di Antirion SGR, offre caratteristiche di sostenibilità dal punto di vista degli impianti e delle rifiniture e punta ad ottenere la certificazione Leed Platinum. Advisor dell’operazione per la proprietà è stata Colliers International Italia.

Amazon ha accelerato il ritmo di assunzioni in Italia. L’azienda attualmente impiega oltre 2.000 persone tra gli uffici corporate di Milano, il Centro di Distribuzione di Castel San Giovanni e il Customer Service di Cagliari. Per gli uffici corporate, Amazon è alla ricerca di professionisti altamente motivati in diversi settori di attivita’. Le persone interessate a un impiego in Amazon possono candidarsi su www.amazon.jobs

Cosa ha fatto Amazon in Italia negli ultimi 6 anni?



Dal 2010 al 2015 Amazon ha investito in Italia più di 450 milioni di euro, creando oltre 2.000 posti di lavoro in diversi luoghi, da Torino a Cagliari, e in diverse strutture come i Centri di Smistamento, i Centri di Distribuzione e il Customer Service. Per maggiori informazioni, è possibile cliccare qui.

Gli uffici corporate di Amazon si trovano attualmente nei pressi della Stazione Centrale, nello storico Palazzo delle Poste.

In precedenza, nel 2011, Amazon aprì il suo primo Centro di Distribuzione in Italia, che fu poi sostituito da una struttura più grande nel 2013 sempre nella città di Castel San Giovanni (PC). Il Centro oggi occupa una superficie di più di 100.000 mq, l’equivalente di 14 campi da calcio. Nel 2017 verranno costruiti altri due Centri di Distribuzione, uno a Passo Corese (RI), l’altro a Vercelli: creeranno fino a 1.800 posti di lavoro nei prossimi 3 anni.

Nel 2013, Amazon ha aperto anche il suo Customer Service a Cagliari per fornire assistenza in lingua italiana ai clienti di Amazon.it e per gestire le richieste degli stessi, incluso il supporto tecnico per Amazon Kindle, per i negozi digitali di eBook, mp3, applicazioni, e per Amazon Drive. Il servizio clienti ha creato 400 posti di lavoro in 4 anni.

Nella scorsa estate, Amazon ha anche annunciato il nuovo Centro di Sviluppo di Torino, focalizzato sulla messa a punto delle capacità di apprendimento automatico di Alexa, l’assistente vocale basata su cloud di Amazon, che supporta Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Fire TV e Amazon Tap.

Il nuovo Centro ospiterà 10 ingegneri che si occuperanno di sviluppare il riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale.