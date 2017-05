Segnali intorno alla digital transformation: Disruptive Data 2017

Il 5 maggio 2017 a Viterbo si terrà un importante evento dedicato alla digital trasformation unico nel suo genere: Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Economia e di Impresa, ByTek Marketing e TAG Innovation School si uniranno per parlare di Big Data e del loro utilizzo e valore.

Disruptive Data 2017 è infatti la prima risposta al dibattito che si sta creando attorno alla digital transformation che sta chiedendo alle aziende di prepararsi ad una rivoluzione che vedrà crescere integrazione delle tecnologie web con i processi industriali e quindi con la vita di tutti i giorni.

Tra gli ospiti presenti l’Enea, Intesa Sanpaolo, l’Istituto per la Competitività, CGnal e CERM. Tra i relatori, Alessandro Braga della TAG Innovation School, Stefano da Empoli dell’Istituto per la Competitività, Giovanna Elisa Calabrò dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Valentina Tortolini del CERM e Giampaolo Moscati di Your Future che prenderanno la parola durante le tre sessioni parallele dell’evento che avranno come oggetto:

Utilizzo dei Big Data nel marketing

Problematiche tecniche della data analysis

Incontri con imprese e gruppi di ricerca accademici per la presentazione di software e ricerche sulle tematiche dell’evento

PROGRAMMA EVENTO

8.00 – 9.00 Registrazione partecipanti 9.30 – 10.00 Saluti delle autorità Magnifico Rettore Alessandro Ruggieri Intervento introduttivo alla giornata Prof.ssa Barbara Aquilani e Prof. Giuseppe Calabrò 10.00 – 10.20 Ambasciatore di Israele in Italia Ofer Sachs Israel: Startup Nation and Big Data 10.20 – 10.40 Alessandro Braga (Tag Innovation School) Dati, IoT e Digital Transformation: la Sfida per le Aziende Italiane 10.40 – 11.00 Stefano Da Empoli (Istituto per la Competitività) Big Data: Consumatori e Impresa 11.00 – 11.20 Coffee Break 11.20 – 11.40 Alessandra Papetti (Università Politecnica delle Marche) Machine Learning & IoT: come progettare servizi e ambienti “smart” 11.40 – 12.00 Francesco Mazzocco (Intesa Sanpaolo) Big Data e IOT: esempi di applicazione nel mondo bancario-assicurativo 12.00 – 12.20 Tiziana Laureti (COMSTAT) Statistica e Utilizzo dei Big Data 12.20 – 14.00 Pausa Pranzo 14.00 – 14.15 Giampaolo Moscati (Your Future) Soluzioni Avanzate di Business Intelligence a Supporto delle Decisioni Roberto Davico (DNV GL) Big Data e Certificazione 14.15 – 14.30 Anthony Paccioni (ByTek Marketing) Integrazione Dati: L’unione fa la forza Giovanna Elisa Calabrò (Università Cattolica del Sacro Cuore) Big Data e Medicina di Sistema: come governare la complessità? 14.30 – 14.45 Yana Bushmeleva (Fashionbi) Big Data nel Fashion Giovanni Ponti (ENEA – Portici) Esempi di big data analytics in ENEA: sorgenti di dati e strategie di estrazione di informazioni 14.45 – 15.05 Coffee Break 15.05 – 15.20 Valentina Tortolini (CERM) Data Analysis nel Farmaceutico Eraldo Pomponi (Cgnal) Machine Learning e Data Science 15.20 – 15.35 Filippo Trocca (3rd Place) Web Analytics & Offline Tracking Arcangelo Lo Iacono (MoThings) La Piattaforma IoT 15.35 – 15.50 Maurizio Crisanti (ANESV) Dati e Marketing dell’Esperienza: un Binomio Vincente Marco Quadrella (Search On Media Group) Search Marketing & Data Analysis 15.50 – 17.00 Chiusura della giornata

Sarà possibile iscriversi all’evento come partecipanti semplici, come studenti DEIM e come ingegneri iscritti all’Ordine che riceveranno 5 CFP

Quando: 05 Maggio, 2017

Dove: Via Santa Maria in Gradi 4, Viterbo



Per maggiori info e per iscriversi: www.disruptivedata.it