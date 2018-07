Sempre più informazioni dai social con Audiweb 2.0

Ha debuttato nelle ultime settimane la nuova metodologia di calcolo, che assegna agli editori anche i visitatori che leggono tramite browsing sull’app di Facebook e via Google Amp; gli operatori iscritti ad Audiweb hanno potuto consultare i primi dati della tanto attesa nuova rilevazione dell’organismo, detta appunto Audiweb 2.0, a cui si è iniziato a lavorare fin dal 2015 su richiesta degli editori. L’esigenza era, infatti, quella di riuscire ad adattare la rilevazione a un panorama digitale sempre più articolato, attribuendo al publisher non solo il traffico del sito sui vari device e quello delle proprie app, ma soprattutto quella fetta sempre più importante di persone che visita i contenuti navigando nell’app di Facebook o attraverso i formati Instant Articles e Amp e che fino ad adesso erano assegnati a Facebook e Google e non ai produttori di tali contenuti.

Oltre a una più completa attribuzione agli editori, l’altra grande novità di Audiweb 2.0 sono i dati giornalieri e settimanali forniti agli iscritti al servizio. Spicca qui il dato della testata Repubblica.it con oltre 3 milioni di utenti unici. Questi risultati sono interessanti perché sottolineano come sempre più i contenuti informativi vengano raccolti dall’utente direttamente dalle piattaforme quali Facebook, Twitter e, più in generale, dagli strumenti di Google Amp.

Ecco i primi risultati emersi dall’indagine rispetto alle testate online nazionali:

Repubblica 3.068.184 (con un picco di 3.228 mila utenti il primo giugno)

Corriere 2.359.683

TgCom24 2.244.122

Il Messaggero 1.719.965

Il Fatto Quotidiano 1.694.330

Citynews 1.661.190

Fanpage 1.373.005

Ansa 1.185.090

Il Giornale 795.467

La Stampa 740.990

Libero Quotidiano 606.260

Quotidiano.net 580.335

Nonostante questo nuovo campo di indagine, l’AgCom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si è impegnata ad aprire un’istruttoria per verificare ulteriormente i meccanismi attraverso i quali le audience vengono misurate su base quotidiana, settimanale e mensile. Soprattutto rispetto al ruolo con il social network più famoso, l’Autorità sottolinea come “il rapporto tra l’Istituto di ricerca di Audiweb 2.0 e la piattaforma Facebook appare qualificabile come una partnership commerciale e ciò potrebbe comportare il rischio di scelte non orientate in maniera univoca all’interesse dell’indagine e del mercato”; “la piattaforma Facebook è iscritta ad Audiweb dal 2009 quale cliente utilizzatore dei dati e attualmente è al vaglio un eventuale passaggio al ruolo di ‘publisher’ iscritto. Tale ‘doppio ruolo’ – sottolinea Agcom – potrebbe rappresentare un potenziale conflitto di interesse”.

Maggiori info: http://www.audiweb.it/news/comunicati-stampa/Primi-dati-Daily-Weekly-Audiweb-2-0.html