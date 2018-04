Servizi digitali per la PMI: la stampa online con DoctaPrint

La comunicazione passa sempre di più attraverso le tecnologie digitali, ma non possiamo fare a meno della carta. Nella lettura, per creare, per progettare, per trovare l’ispirazione e soprattutto per prendere appunti.

Oggi vogliamo segnalare un servizio che ci offre la possibilità di realizzare prodotti per la stampa direttamente online e on demand. Si chiama DoctaPrint, azienda all’avanguardia con oltre 40 anni di esperienza nel campo della stampa.

Grazie a un buon servizio e un’assistenza puntuale si sono specializzati nella fornitura di stampa online: flyer, volantini, dépliant, pieghevoli, biglietti da visita e tutto ciò che serve per promuovere la propria attività (come Freelance o come Azienda). Senza però tralasciare i classici prodotti per decorare le pareti, come manifesti e calendari, o i classici libri, riviste e cataloghi.

Tutto può essere realizzato online e personalizzato, e poi stampato e consegnato con la garanzia di un servizio rapido, accurato e di qualità.

Per verificarne la bontà e le procedure di acquisto, abbiamo voluto testare direttamente il servizio DoctaPrint.

Siamo quindi partiti dalla semplice iscrizione sul sito www.doctaprin.it, abbiamo eseguito il login e poi abbiamo effettuato l’ordine di un set di Docta Block, che sono dei block notes utili per prendere appunti quando siamo in viaggio o durante un evento o una riunione. Ma possono diventare anche dei Gadget da regalare e quindi un efficace modo per farsi pubblicità.

Con il servizio DoctaPrint puoi creare il tuo block note personalizzato, inserendo il logo della tua azienda, un disegno vettoriale, un’immagine o un colore che meglio rappresenta la tua attività. Potrai infine scegliere il tipo di carta, il tipo di copertina ed altre funzioni da utilizzare di volta in volta in funzione del Docta Block che si vuole realizzare.

La procedura di selezione delle caratteristiche del prodotto ci è apparsa semplice e veloce. Il file con le specifiche grafiche e il design vengono poi caricate e verificate dal servizio assistenza DoctaPrint successivamente. Ma si parte sempre da un comodo template grafico, fornito al momento dell’acquisto.

Una mail di conferma ti informa dell’esito del processo, con al suo interno anche il link dove poter caricare il logo o un’immagine per rendere unici e riconoscibili i propri Docta Block.

E se hai bisogno di aiuto oppure hai dei dubbi sui passaggi da effettuare, puoi in qualsiasi momento contattare lo staff di DoctaPrint, troverai sempre qualcuno pronto ad aiutarti durante le fasi dell’ordine.

Alla fine possiamo confermare che il test è stato superato e l’ordine effettuato. Adesso aspettiamo la consegna e la verifica sulla qualità del prodotto 😉

Se sei interessato a provare il servizio DoctaPrint ecco il link: http://www.doctaprint.it/home