Talk on Progress: un ciclo di eventi per affrontare le sfide dell’innovazione nelle aziende

Talk on Progress è un format di divulgazione di saperi e condivisione di pratiche ed esperienze sul tema dell’innovazione aziendale, organizzato da The Doers, strutturato in eventi mensili.

Che tu sia un manager, un imprenditore, un innovatore, la crescita e la sopravvivenza della tua azienda dipendono dalla capacità di immaginare e lanciare nuovi prodotti di successo.

Com’è possibile diventare bravi, veloci, autorevoli, nel lancio di nuovi prodotti o servizi di successo?

Com’è possibile farlo senza sprecare un’elevata somma di denaro?

Com’è possibile diventare i leader del cambiamento?

Com’è possibile superare la rigidezza e la lentezza dei processi aziendali e trasformare anche il modo in cui un’azienda azienda si comporta tutti i giorni, e cambia?

Gli incontri mensili di Talk on Progress proveranno a dare una risposta proprio a queste domande.

Nel corso di questi eventi verrà offerta la possibilità di avere risposte concrete alle sfide di rinnovamento dell’offerta, di lancio di nuovi prodotti e servizi, di gestione della concorrenza e conquista del mercato, condivise da manager ed imprenditori che stanno cercando tutti i giorni di investire sul futuro, per raggiungere traguardi di crescita importanti ed ambiziosi.

Quando le tecnologie, le regole di mercato, le preferenze delle persone, cambiano così velocemente, è complesso intercettare il futuro, prima che lui intercetti noi e ci metta in difficoltà. Si tratta di novità abilitate dall’emergere di differenti paradigmi tecnologici – come il cloud computing, l’IoT, l’intelligenza artificiale – che evolvono in nuovi modelli di business, e quindi nuovi mercati e nuovi modi per creare, distribuire e acquisire valore.

A questa velocità, che aumenta ogni giorno, esiste un modo efficiente ed efficace di reagire. L’approccio sperimentale allo sviluppo dell’innovazione, fondato sulla creazione di valore inedito per il mercato, e la trasformazione in valore esponenziale per l’azienda, si sta diffondendo dalle startup (high growth technology businesses) a grandi e piccole organizzazioni che legano ad esso le loro chance di sopravvivenza. La chiave del successo risiede nell’imprenditore stesso e nel team, nel loro modo di misurare e gestire il rischio, di leggere il mercato, di generare traction in modo sistematico, scientifico.

Talk on progress mette a disposizione dell’imprenditore l’esperienza quotidiana di The Doers, e del suo network di ospiti, nel difficile compito di governare la crescita di oggi e preparare quella di domani, innovando velocemente tutti i giorni con il minimo rischio.

“Siamo convinti – afferma Cosimo Panetta, Managing Partner di The Doers – che l’esperienza personale di ogni partecipante all’evento possa essere fonte di ispirazione e insegnamento per tutti, e per questo motivo, oltre al nostro intervento e ad una testimonianza di un’azienda appositamente invitata, ci sarà una sessione in cui lasceremo la parola ai presenti per proporre e presentare tematiche specifiche da discutere insieme come una chiacchierata attorno ad un tavolo”.

Queste le prime due date:

FIRENZE

Sustaining vs disruptive innovation: di quale innovazione ha bisogno la tua azienda?

Data: 12 Dicembre 2016 ore 16.30 – 18.30 in collaborazione con Finanziariamente.it

Dove: “Le Murate” Caffè Letterario – Piazza delle Murate, Firenze.

Ospite: Cosimo Panetta, The Doers e Massimo Canalicchio, Finanziariamente

TORINO

Open innovation startup driven. Cosa significa innovare come una startup, in azienda?

Data: 19 Dicembre 2016 ore 18.30 – 20.00

Dove: The Doers – via Mantova 36, Torino.

Ospite: Leonardo Raineri – Miroglio, Innovation Manager

