TrovArredamenti.it: nasce un nuovo portale per le offerte d’arredo e mobili d’occasione

TrovArredamenti.it è una piattaforma online dedicata agli Arredamenti d’occasione ed offerte d’arredo, nata dalla collaborazione di ex studenti ITS (Istituti Tecnici Superiori) ed esperti del settore dell’arredamento. Un progetto che può servire a dare una mano in questo momento così difficile a tutti coloro che operano in questo settore.

TrovArredamenti.it vuole aiutare i rivenditori e Negozi di arredamento a proporre i propri prodotti d’occasione ed a prezzi scontati su tutto il territorio nazionale portando il loro show room nelle case degli italiani. La piattaforma infatti è caratterizzata da una bacheca virtuale in cui chi aderisce decide cosa promuovere, come promuoverlo e a che prezzo. Lo si potrà fare da soli o aiutati dal Supporto Clienti, ma avendo la certezza di aprire un punto vendita online visibile da un elevato numero di utenti.

TrovArredamenti.it è uno spin off della Fondazione ITS Servizi alle Imprese. La Fondazione, finanziata dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Lazio, ha lo scopo, fra gli altri, di aiutare le piccole e medie imprese nell’ottenere ed utilizzare le risorse pubbliche, che sono a disposizione dell’apparato produttivo della Regione Lazio. La Fondazione ha come mission, quello di facilitare questo approccio e di permettere alle aziende di raggiungere più facilmente tali risorse.

Lanciato a Giugno del 2020, TrovArredamenti.it, da una parte aiuta gli utenti a trovare i mobili giusti per la propria casa a prezzi scontati, dall’altra fornisce l’opportunità al rivenditore di ampliare il proprio bacino d’utenza, raggiungendo un maggior numero di clienti, risolvendo così il problema della merce invenduta e favorendo la rotazione dei prodotti esposti nello showroom.

Inoltre la piattaforma offre la possibilità di aumentare la visibilità del negozio che aderisce, garantendo a quest’ultimo uno spazio dedicato nel quale inserire tutte le informazioni e gli annunci sulle proprie offerte d’arredo, camere e mobili design d’occasione.

All’interno della piattaforma, il rivenditore che aderisce, potrà:

Inserire e modificare i suoi annunci con le offerte d’arredamento

Inserire le info dell’attività e i link a sito e canali social

Monitorare i contatti e le visualizzazioni dei suoi annunci

Mettere in evidenza i propri annunci all’interno della pagina di categoria

Quest’ultima opzione offre la possibilità di aumentare la visibilità delle proprie inserzioni, inserendo l’annuncio che si vuole promuovere in uno spazio dedicato, ad altissima visibilità, presente nella parte alta della pagina della categoria di riferimento o nella Home Page.

La meccanica è molto semplice. Per mettere in evidenza un annuncio, basta acquistare uno o più token (crediti), che determinano la quantità di annunci e l’arco temporale della visibilità amplificata. Inoltre il Token prodotto (della durata di 15 giorni) garantisce la pubblicazione di un post ad hoc sui canali social di TrovArredamenti.it.

Per i Negozi d’arredamento che volessero dare ulteriore risalto alla propria attività, sono disponibili delle apposite aree di visibilità all’interno del sito, tramite l’acquisto di Token azienda (della durata di 30 giorni), ma anche delle campagne di sponsorizzazione dedicate sui canali social (per esempio su Facebook Ads), che funzionano in modo analogo a quelle di prodotto.

L’offerta di TrovArredamenti.it si divide in 3 pacchetti:

Small: 10 annunci + 1 token prodotto

Medium: 50 annunci + 3 token prodotto

Large: 100 annunci + 5 token prodotto

Il portale dedicato alle offerte d’arredo è in continua crescita e propone già una nutrita rete di negozi di arredo che espongono i loro prodotti di qualità a prezzi imbattibili.

Su TrovArredamenti.it puoi trovare tutte le marche più prestigiose del Made in Italy ed estere, in grado di soddisfare tutte le esigenze e per ogni fascia di prezzo.

Maggiori info su: www.trovarredamenti.it