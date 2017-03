Con tZig puoi spedire e risparmiare affidandoti a privati in viaggio

Arriva anche in Italia un nuovo progetto internazionale, basato su un innovativo servizio di transazioni fra privati, che mette in contatto in modo rapido chi spedisce con chi viaggia. Si chiama tZig ed opera come BlaBlaCar, cioè tramite utenti che si spostano su tragitti pianificati medio lunghi, oppure con una modalità simile a un pony-express dove l’utente potrà rendersi disponibile nella propria città nel raggio di qualche km, assicurando una copertura continua ai mittenti e sfruttando le tratte regolari percorse quotidianamente da lavoratori, studenti e pendolari.

«E’ un servizio adatto a tutte le esigenze di consegna che si propone di soddisfare anche quelle “nicchie di mercato” non servite – spiega Stefano Dallago, ceo di tZig Italy – ovvero i mittenti di “trasporti particolari” che spesso, a causa delle difficoltà legate all’entità e volume delle merci, o alle destinazioni disagiate, rinunciano persino alla spedizione».

tZig è nata grazie alla creazione di una rete di persone interessate a monetizzare i propri spostamenti ed offrire un servizio di prossimità a basso costo, in breve tempo si è sviluppata una community di utenti che scelgono a chi affidare pacchi e documenti importanti, di qualsiasi dimensione, ad altri utenti che viaggiano con qualunque mezzo (auto, moto, nave, treno, bici, spazio, ecc.), con la garanzia della consegna in giornata, certificata e garantita da un codice di sblocco che si ottiene (chi spedisce e chi riceve) via smartphone al momento della consegna.

Come funziona tZig?

Chi spedisce sceglie, anche in base ai feedback degli utenti, a quale tziggie (trasportatore), tra quelli suggeriti, affidare il trasporto, accordandosi direttamente sugli orari e sul luogo di ritiro e consegna. Senza perdere tempo nell’imballaggio e assicurarsi la consegna in giornata. Dall’altro lato, chi viaggia può inserire l’itinerario e guadagnare con qualsiasi mezzo si sposta. E guadagnare in modo sicuro. Perché tZig assicura il pagamento della commissione solo al momento della reale consegna, che il destinatario certificherà con la sua firma e verificando lo stesso codice di sblocco del mittente.

La rete tZig è tanto più efficiente quanto più la consegna con i mezzi attuali è costosa, lenta e complicata. Utilizza gli spostamenti continui delle persone ed è disponibile giorno e notte, 365 giorni all’anno. E’ un servizio economico, perché riesce ad offrire tariffe competitive per il servizio offerto, e rispetta l’ambiente perché sfrutta spostamenti esistenti.

Per entrare nella community tZig basta registrarsi e scaricare l’app gratuita disponibile su Apple Store e Google Play.

Per maggiori informazioni: www.tzig.it