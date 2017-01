Un accordo da 1 Milione di Euro tra Banco Popolare e Digital Magics per sostenere Startup e innovazione

Banco Popolare e Digital Magics stringono un importante accordo per accompagnare le Startup italiane verso la crescita e innovazione: stiamo parlando di un finanziamento a medio / lungo termine per 1 milione di euro.

Nell’ambito dell’accordo concluso con il Fondo Europeo degli Investimenti (EIF) riguardante lo strumento di garanzia INNOVFIN SME GUARANTEE, supportato dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI), il Banco Popolare ha erogato un finanziamento a medio lungo termine di 1 milione di euro a Digital Magics a copertura del fabbisogno finanziario connesso ai consistenti investimenti in Ricerca e Innovazione compiuti dall’azienda.

Grazie alle risorse finanziarie di Banco Popolare, Digital Magics affiancherà i giovani talenti e creatori, per la nascita e lo sviluppo di neoimprese digitali, e sosterrà le imprese italiane locali con i programmi di Open Innovation, per innovare processi interni, prodotti e servizi grazie alle startup innovative.

Con questa operazione il Banco e l’incubatore quotato in Borsa avviano una relazione strategica sui temi dell’innovazione, contribuendo alla crescita economica e digitale delle imprese e dei territori.

“Siamo onorati di contribuire alla crescita digitale del Paese, collaborando con una realtà di riferimento del settore come Digital Magics e con il Fondo Europeo degli Investimenti – ha dichiarato Francesco Minotti, Responsabile della Direzione Istituzionali, Enti e Terzo Settore di Banco Popolare – è costante l’impegno del Banco nei confronti delle economie dei territori di riferimento, assicurando, in particolare alle imprese con elevata propensione alla ricerca e innovazione tecnologica, l’accesso agli strumenti finanziari più efficaci, frutto della collaborazione consolidata con le Istituzioni Comunitarie per la realizzazione dei loro programmi di sviluppo e crescita”.

“In tutto il mondo i grandi gruppi bancari investono nel digitale e nelle startup – dichiara Alessandro Malacart, Amministratore Delegato Corporate & Finance di Digital Magics – per innovare se stessi e promuovere l’economia nazionale. L’accordo con Banco Popolare, che presto diventerà uno dei primi istituti a livello nazionale, rientra nel piano di espansione territoriale di Digital Magics; infatti nei primi mesi del 2016 abbiamo attivato quattro incubatori – in Sicilia, Lazio e Centro Italia, Triveneto, Puglia e Basilicata – che si aggiungono alle due sedi in Lombardia e Campania. Partendo dai territori vogliamo fare scouting delle migliori idee e talenti per portare il Made in Italy digitale sul mercato nazionale, europeo e internazionale. Tramite la nostra piattaforma, con Talent Garden e Tamburi Investment Partners, tutti gli operatori locali possono entrare in contatto con nuovi business digitali, generando insieme innovazione e posti di lavoro”.

In questo programma, la collaborazione tra Digital Magics e Banco Popolare si estende anche ad operazioni di finanziamento agevolato diretto alle startup e startup innovative, con l’assistenza delle garanzie specifiche del Fondo Europeo degli Investimenti con lo strumento Innovfin Sme Guarantee e dal Fondo di Garanzia delle PMI.

Maggiori info: www.digitalmagics.com