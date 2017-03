Un portale dedicato al monitoraggio dei finanziamenti pubblici alle startup

Italia Startup ha annunciato alla presenza di diversi operatori del settore in Copernico Milano Centrale il primo portale di monitoraggio dei finanziamenti pubblici dedicati alle startup, realizzato in collaborazione con l’azienda associata Warrant Group.

Il portale, consultabile dalla scorsa settimana al seguente indirizzo www.finanziamentistartup.eu, presenta un servizio strutturato di monitoraggio dei bandi pubblici, nazionali e regionali, questi ultimi suddivisi a loro volta in bandi per singole regioni e province autonome italiane, rivolti a sostenere i progetti delle giovani imprese innovative e dei loro partner. Il portale si pone dunque da collettore rispetto a tutte le opportunità di finanziamenti presenti sul territorio nazionale, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per gli operatori dell’ecosistema startup italiano in materia di bandi pubblici: uno strumento a disposizione sia del mercato che delle istituzioni nazionali e territoriali.

“Siamo molto soddisfatti di mettere a disposizione degli Associati e di tutto l’ecosistema startup e innovazione italiano – ha dichiarato Federico Barilli, Segretario Generale Italia Startup – il primo portale di monitoraggio dei bandi pubblici, soprattutto regionali, a sostegno delle startup innovative e dei loro partner, incubatori, acceleratori e parchi tecnologici in primis, presenti capillarmente sul territorio. La collaborazione con l’azienda associata Warrant Group consente di avere un quadro strutturato e in tempo reale di tutte le opportunità, nazionali e regionali. È un servizio di valore che mette in luce il ruolo di facilitatore dell’Associazione, nell’incontro e nella contaminazione tra i decisori pubblici e l’ecosistema italiano delle startup”.

” Aiutare le start up italiane ad accedere alle opportunità di finanziamento loro dedicate dai diversi contesti istituzionali e finanziari è una sfida impegnativa che Warrant Group ha deciso di intraprendere insieme ad Italia Startup . Siamo convinti, – afferma Luca Onnis, Direttore Digital di Warrant Group – che questo strumento potrà rappresentare un supporto concreto per l’ecosistema delle startup italiane impegnate nella crescita dei loro progetti, anche grazie al quadro normativo del Governo italiano avviato da alcuni anni.”

Il progetto si colloca tra le numerose iniziative dell’Associazione a sostegno delle startup e di tutto l’ecosistema dell’innovazione italiano.

L’evento di Milano ha offerto anche l’occasione per annunciare il programma del prossimo convegno dal titolo “Strategie, policy e progetti delle Regioni italiane a supporto delle startup innovative“, che si terrà il 10 marzo a Roma, promosso da Italia Startup in collaborazione con la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in partnership con l’azienda associata Warrant Group e con il patrocinio di Unindustria.

Il convegno punta l’attenzione sul ruolo delle regioni a supporto dell’ecosistema startup italiano, confrontando politiche, finanziamenti, provvedimenti e progetti regionali, nel contesto della policy europea e nazionale. L’incontro sarà anche la prima occasione pubblica di confronto tra Assessori alle Attività Produttive di alcune delle principali regioni italiane con il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento specifico al facilitare la nascita e la crescita delle startup, imprese portatrici di innovazione, di occupazione e di sviluppo industriale.

Il convegno si terrà il 10 marzo a partire dalle ore 10.30 presso la Casa del Cinema a Villa Borghese (Roma).