Vecchia connessione da rottamare? Scopri la nuova offerta Linkem

Ebbene si, anche la connessione internet si può rottamare! Se hai una vecchia connessione a casa che non ti lascia navigare come vorresti, è arrivato il momento di approfittare degli incentivi per cambiare la connessione internet. Una nuova imperdibile offerta arriva dall’operatore Linkem, che propone a tutti i nuovi clienti che acquistano entro il 29 aprile un incentivo in fattura di 40€. Una promozione dedicata a tutti coloro che sottoscrivono l’offerta in abbonamento.

Non conosci o non sai cosa fa Linkem?

Linkem è un operatore di telecomunicazioni molto noto nel settore della banda larga wireless. L’azienda, fondata nel 2001, offre alle abitazioni la connessione Internet senza fili, senza avere una linea fissa, anche nelle zone meno coperte e dove la connessione ADSL e Fibra ottica non è garantita da altri operatori. La connessione di Linkem permette di navigare da casa senza limiti, fino a 30 Mega. Ed offre la possibilità di connettere in Wi-Fi e in contemporanea tutti i dispositivi domestici come lo smartphone, il tablet e il PC. Alla base della connessione dati c’è la tecnologia LTE, quella utilizzata dagli smartphone e dagli altri operatori di telefonia.

Come posso installare la mia nuova connessione?

Una volta sottoscritto l’abbonamento, verrà installata un apparato esterno per la ricezione del segnale e uno interno, con funzioni di Acces Point e distribuzione del segnale a tutti i dispositivi di casa. Sul sito ufficiale Linkem è possibile effettuare la verificare della disponibilità e copertura del servizio presso la propria abitazione.

Quale promozione c’è attualmente in corso?

Nel corso dell’anno Linkem propone diverse offerte e promozioni ma quella della rottamazione della vecchia connessione internet è una novità ed è anche un’opportunità da cogliere al volo. L’offerta del momento prevede una velocità di navigazione fino a 30 Mega, ottima per navigare, giocare e fruire di servizi di video streaming. E viene proposta a soli 24,90€ al mese, per sempre. Ed in più, sarà corrisposto, a titolo di rottamazione, un incentivo in fattura di 40€, solo per chi sottoscrive l’offerta in abbonamento di Linkem. Per chi sceglie l’offerta ricaricabile, potrà beneficiare di uno sconto sul prezzo di attivazione: 59€ invece di 99€ oppure 109€ invece di 149€.

Se hai deciso di cambiare la connessione internet di casa, ricorda che l’offerta indicata è valida fino al 29 aprile.

Per saperne di più e rottamare finalmente la tua vecchia connessione, visita la pagina ufficiale della promozione Linkem.

[Articolo #Sponsorizzato]