Vendere su Facebook con un chatbot: oggi si può!

“Attraverso i Social non si vende” è questo uno dei mantra di molti social media manager del mondo.

Forse oggi non è più così… stanno nascendo sistemi automatizzati e opportunità che è bene sperimentare.



Le aziende su Facebook fanno prevalentemente branding e customer care, ovvero presentano i propri servizi e prodotti, ma è indubbio che siano interessate anche a venderli.

Grazie a Bot Facebook, uno dei chatbot intelligenti pensati per supportare le aziende nella comunicazione digitale con i prorpi clienti, potrebbe bastare una pagina Facebook per poter vendere direttamente utilizzando il Social.

Potrebbe anche non essere necessario avere un e-commerce alle spalle, l’unico requisito è un account PayPal sul quale ricevere l’accredito del pagamento del cliente. Gli utenti potranno acquistare tramite il chatbot direttamente all’interno di Facebook.

Vediamo come è possibile vendere su Facebook con questa tecnologia?



Con Bot Facebook si possono creare schede prodotto ad hoc o caroselli personalizzati che hanno già la call to action all’acquisto, comprensiva del prezzo. Con un solo clic sul bottone, l’utente atterra nella pagina di pagamento di PayPal, dove potrà scegliere se pagare con carta di credito o con il proprio PayPal utente. Bot Facebook è in grado di vendere sia prodotti semplici, per esempio un libro, che prodotti configurabili, ad esempio capi di abbigliamento con taglie e colori diversi.

Il vantaggio per il cliente sta nella possibilità di acquistare direttamente su Facebook, senza doversi registrare come utente in nessun sito, con in più la sicurezza garantita da PayPal, il servizio di pagamento online più famoso e utilizzato al mondo.

Grazie a Bot Facebook è possibile contattare, tramite le notifiche push su Messenger, le persone che hanno interagito con la nostra pagina: un bacino di utenti sicuramente interessati e in target con la nostra attività, visto che, loro stessi per primi, hanno lasciato un like, un commento o hanno scritto un messaggio in chat.

“Abbiamo lanciato il nostro Bot Facebook ad agosto 2016 per un progetto del gruppo Maggioli e ne siamo veramente entusiasti” commenta Massimo Tegon, presidente di Marketing Informatico. “Ogni giorno, grazie anche ai preziosi feedback dei nostri clienti, apportiamo migliorie ed innovazioni al nostro software per renderlo sempre più a misura di business. La vendita diretta su Facebook era proprio il tassello di cui avevamo bisogno per venire incontro alle necessità delle aziende e dei professionisti che lavorano con Facebook ma che non dispongono di un e-commerce”.

Se siete interessati, Massimo Tegon illustrerà Bot Facebook e le potenzialità di vendita tramite Messenger al prossimo Netcomm Forum, l’evento più significativo per l’e-commerce, a Milano l’11 maggio alle 12 nella Sala blu, presso il MICO.

Maggiori informazioni qui: Bot Facebook