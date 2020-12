Videomaker di Designs.ai: crea i tuoi video da un semplice testo in pochi minuti con l’IA

Videomaker utilizza un’esclusiva tecnologia text-to-video per analizzare i testi degli utenti ed estrarre le parole chiave. Fa quindi ricorso al suo vasto archivio di risorse con oltre 10 milioni di video (contenuti premium di Getty Images. ndr), 150 milioni di immagini (da 123RF ndr) e 150 mila file audio per trovare ed associare il contenuto più adatto. Il programma utilizza l’IA anche per ottimizzare il montaggio delle scene e il ridimensionamento automatico.

Una volta creato un video, è quindi possibile esportarlo facilmente in più dimensioni per diffonderlo su social media e altri canali di comunicazione.

Videomaker consente poi agli utenti di inserire diversi tipi di animazioni all’interno di una scena e transizioni animate tra una sequenza e l’altra per rendere i propri filmati ancora più dinamici e d’impatto. È inoltre possibile includere automaticamente un commento vocale, avendo a disposizione voci fuori campo in oltre 20 lingue diverse.

Infine gli utenti possono ulteriormente personalizzare i progetti creati integrando il proprio logo e caricando filmati originali per inserirli nei loro video.

Prova Gratis adesso le funzioni e la semplicità di Videomaker!

In linea con la visione di INMAGINE di un futuro in cui il design creativo è alla portata di tutti, Videomaker di Designs.ai è stato pensato per essere uno strumento semplice e veloce che si rivolge a non professionisti e principianti per creare contenuti di qualità. Il software mira anche a essere la soluzione automatizzata per flussi di lavoro inefficienti all’interno di grandi aziende, risolvendo problemi come costi generali elevati, rallentamento nella creazione di contenuti e comunicazione errata.

Designs.ai è una piattaforma online basata sull’intelligenza artificiale lanciata all’interno del gruppo INMAGINE.

La sua missione è rendere il processo creativo più intelligente, più veloce e più facile per liberi professionisti, PMI, startup, agenzie e team di marketing. Gli strumenti principali della suite sono Logomaker, Videomaker, Designmaker e Mockupmaker, ai quali si associano cinque strumenti di supporto: Graphicmaker, Color Matcher, Font Pairer, Speech Maker e Calendar.

INMAGINE è un ecosistema creativo che integra design, innovazione tecnologica e imprenditorialità. La missione del gruppo è rendere il design più intelligente, più veloce e più facile per tutti utilizzando l’intelligenza artificiale, analisi dei dati e machine learning per semplificare il processo creativo.

I 20 anni di esperienza di INMAGINE si basano su proposte di grande valore, attenzione per la comunità e aggiornamenti unici nel settore creativo.

I marchi principali includono 123RF, Pixlr e Designs.ai.

