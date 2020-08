Webinar di Orientamento ITS: il mondo del lavoro che cambia con il digitale

Un progetto con gli ITS del Lazio offre webinar per diplomandi e diplomati che devono affrontare le sfide di un recruitment sempre più digitale.

Come farsi trovare dal lavoro nell’era digitale e nella particolare stagione post Covid?

Come valorizzare le proprie competenze ed esperienze, in un mondo dove le regole e i paradigmi sembrano cambiati radicalmente e in modo permanente?

Questi i temi di fondo di una serie di webinar di orientamento offerti gratuitamente on line dal progetto della Regione Lazio denominato “S.P.R.ITS – Sviluppo e Potenziamento delle Relazioni per gli ITS”.

L’iniziativa – organizzata dalla Fondazione ITS Servizi alle Imprese – mette a disposizione proprio le piattaforme per webinar e didattica a distanza diventate così popolari e frequentate nel periodo Covid: StreamYard, Demio, Zoom o Google Meet.

Luoghi virtuali che permetteranno a diplomandi e neo-diplomati di avvicinarsi alle nuove preziose skills necessarie al mondo del lavoro che cambia: dalle modalità di recruiting online, al personal branding, al social selling, fino allo storytelling del proprio progetto.

Le dirette social ed i webinar offrono la possibilità di interagire direttamente con i docenti e i tutor dei corsi ITS, di confrontarsi con allievi ed ex allievi, ma anche di ascoltare le esigenze e i programmi degli imprenditori che collaborano con la Fondazione e che hanno già investito con soddisfazione nelle capacità e professionalità post corso dei diplomati ITS.

Il programma di webinar, che parte a luglio e continuerà a settembre, offre anche a studenti e famiglie un utile strumento di orientamento rispetto al sistema degli Istituti Tecnici Superiori del Lazio che intrecciano i percorsi formativi con aziende in prima fila nella richiesta di innovazione e soluzioni 4.0.

Competenze che gli studenti approfondiscono in un avvicinamento progressivo alla filiera, che ha un focus sui Servizi alle Imprese e ai processi aziendali.

Primo appuntamento previsto per giovedì 23 Luglio 2020 alle ore 17.

Partecipano al Webinar di Orientamento ITS:

Maurizio Mesenzani , docente di Comunicazione e Marketing

, docente di Comunicazione e Marketing Armando Giorgi , docente Digital Marketing e Social Media

, docente Digital Marketing e Social Media Pierpaolo Ariano , Coordinatore didattico Corso Marketing e Internazionalizzazione delle Imprese

, Coordinatore didattico Corso Marketing e Internazionalizzazione delle Imprese Mirko Garraffa di ObiettivoMarketing, partner ITSSI

Si parlerà di strumenti web per valorizzare competenze ed esperienze, ma anche di mindset efficaci per farsi avvicinare dall’azienda.

Iscrizione gratuita su www.itssi.it/iscriviti-al-webinar/

Un’importante iniziativa volta a supportare i ragazzi delle scuole superiori nella scelta del percorso post-diploma e per far conoscere le opportunità formative e lavorative del corso di Tecnico Superiore per il Marketing e Internazionalizzazione delle Imprese della Fondazione ITSSI.